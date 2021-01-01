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Артета рассматривает двух игроков для усиления полузащиты «Арсенала»

Артета рассматривает двух игроков для усиления полузащиты «Арсенала»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассматривает возможность усиления зоны центра полузащиты команды. Испанский специалист интересуется бразильцем Дугласом Луисом из «Астон Виллы» и швейцарцем Денисом Закарией из «Боруссии» Мёнхенгладбах. Об этом сообщает The Sun.

23-летний Дуглас Луис стал игроком английского клуба летом 2019 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 16,8 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 14 матчах английской Премьер-лиги отдал три голевые передачи. Контракт Луиса истекает в 2023 году.

25-летний Закария перешёл в «Боруссию» из «Янг Бойз» летом 2017 года за 12 млн. В нынешнем сезоне футболист в 15 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал голевую передачу. Закария сообщил, что в конце сезона покинет команду в качестве свободного агента.

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