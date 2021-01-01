Тухель ответил на заявление Лукаку, в котором он выразил недовольство своей ролью на поле

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о заявлении нападающего Ромелу Лукаку, в котором он сказал, что не радует изменение схемы игры команды.



«Раздевалка не обязана быть всегда в гармонии. Это не является фактором успеха. Необязательно каждый день обнимать друг друга и любить друг друга. Иногда полезно быть на грани и быть немного в дисгармонии с определёнными границами.



Что касается Ромелу, я не думаю, что кто-то в этом здании знает, что он несчастен. Это то, что удивляет в его заявлении. Подождём, что скажет Ромелу, а потом разберёмся с этим», — цитирует Тухеля Sky Sports.



Напомним, в недавнем интервью Лукаку выразил недовольство своей ролью в игровой модели «аристократов». Также форвард признался в любви к миланскому «Интеру» и заявил, что жалеет об уходе из итальянского клуба.



28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.

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