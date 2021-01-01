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«Реал» отказался подписывать защитника «Челси» после выдвинутых требований по зарплате

«Реал» отказался подписывать защитника «Челси» после выдвинутых требований по зарплате
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Мадридский «Реал» раздумал подписывать немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Испанский клуб планировал осуществить переход футболиста летом 2022 года на правах аренды, но передумал после выдвинутых требований агентом 28-летнего игрока по зарплате. Сейчас руководство «сливочных» сконцентрируется на продлении контракта с бразильским защитником Эдером Милитао. Об этом сообщает ABC.

Ранее сообщалось, что Рюдигер близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента. Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер в 25 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.

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