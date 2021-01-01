«Реал» отказался подписывать защитника «Челси» после выдвинутых требований по зарплате

Мадридский «Реал» раздумал подписывать немецкого защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Испанский клуб планировал осуществить переход футболиста летом 2022 года на правах аренды, но передумал после выдвинутых требований агентом 28-летнего игрока по зарплате. Сейчас руководство «сливочных» сконцентрируется на продлении контракта с бразильским защитником Эдером Милитао. Об этом сообщает ABC.
Ранее сообщалось, что Рюдигер близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента. Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер в 25 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами.
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