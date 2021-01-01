Анчелотти высказался о возможности переноса матча между «Барселоной» и «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможности переноса матча 19-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Мальоркой». Наставник каталонцев Хави на предматчевой пресс-конференции заявил, что не может рассчитывать на 17-18 футболистов, у части из них был выявлен коронавирус.



«Это сложный вопрос. Я уважаю мнение каждого. Существует протокол. Мы можем высказывать своё мнение, но нужно уважать протокол.



Протокол такой, какой он есть. Нужно играть. Это будет вполне справедливо. Мы уже не играли несколько месяцев из-за коронавируса, сидели по домам. Пандемия в основном под контролем. Хоть я и не врач, но слушаю учёных, которые так говорят. Мы должны продолжать играть», — цитирует Анчелотти AS.

Видеообзор матча 21-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»:

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