Два турецких клуба рассматривают возможность усиления состава нападающим «Барселоны»

Форвард испанской «Барселоны» Люк де Йонг, арендованный у «Севильи», входит в сферу интересов двух турецких команд. Речь идёт о «Бешикташе» и «Фенербахче». Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По сведениям источника, 31-летний нападающий ещё не определился со своим будущим. Он знает, что не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави на вторую половину сезона, и получил арендное предложение до конца сезона от «Кадиса». Де Йонг считает, что может играть в команде сильнее. «Кадис» установил для футболиста последний день для принятия решения – 3 января. После этой даты испанская команда будет искать альтернативу форварду.

В нынешнем сезоне де Йонг в 12 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов забил один гол.