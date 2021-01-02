Наставник «Мальорки»: похоже, «Барселона» единственная команда, у которой есть проблемы

Главный тренер «Мальорки» Луис Гарсия прокомментировал слова наставника «Барселоны» Хави о том, что предстоящий матч Ла Лиги стоит отменить.

«Мы — команда, у которой больше всех потерь в Ла Лиге, а теперь об этом много говорят только потому, что эту тему подняла «Барселона». Похоже, что «Барселона» — единственная команда, у которой есть проблемы. Их запасные могут играть в любом первоклассном клубе. Какая бы команда ни победила, это произойдёт не из-за потерь игроков», — приводит слова Гарсии Marca.

2 января «Барселона» в гостях встретится с «Мальоркой». Начало игры — в 23:00 мск. После 18 матчей подопечные Хави с 28 очками занимают в турнирной таблице испанского чемпионата седьмое место. «Мальорка» (20) – 15-я.