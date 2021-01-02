Тухель может наказать Лукаку за интервью и не допустить его к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может наказать нападающего Ромелу Лукаку за интервью, в котором бельгиец заявил, что недоволен игровой схемой тренера, сообщает The Guardian.
По данным источника, Тухель остался недоволен комментариями Лукаку и может не выпустить его на предстоящий матч чемпионата Англии с «Ливерпулем». Если тренер примет решение не допустить бельгийца к этому матчу, то на позиции нападающего в стартовом составе лондонцев выйдет Кай Хаверц.
Встреча 21-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 2 января.
Гол Лукаку в матче с «Брайтоном»
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