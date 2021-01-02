Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил может купить турецкий клуб, сообщает Bild.

По данным источника, Озил заинтересован в приобретении футбольного клуба «Корум», который выступает в третьем дивизионе. Сообщается, за клуб хавбек может заплатить € 1,3 млн. При этом, зарплата Озила в «Фенербахче» составляет € 3 млн за сезон.

Напомним, 24 января 2021 года «Арсенал» объявил о переходе Озила в «Фенербахче». За несколько дней до этого полузащитник договорился о досрочном расторжении контракта с «канонирами», по которому он получал € 350 тыс. в неделю. Озил назвал свой переход в клуб из Стамбула «исполнением детской мечты».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Озил принял участие в 16 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.