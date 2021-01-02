«Должен был отказаться от многих удобств». Давид Алаба об адаптации в «Реале»

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал о своей адаптации в мадридском клубе.

«Многие в раздевалке «Реала »не говорят по-английски, что заставляет меня говорить по-испански. Я знал, что ожидания будут еще большими, когда приехал в «Реал». У меня было много друзей в Мюнхене. Я должен был отказаться от многих удобств, переходя в «Реал», — приводит слова Алабы Marca.

Алаба перешел в «Реал» летом 2021 года из «Баварии», подписав контракт с мадридским клубом до 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Алаба принял участие в 17 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 1 гол в 6 матчах на групповой стадии Лиги чемпионов.

После 19 туров «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 46 очков.