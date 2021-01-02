«Арсенал» – лучший клуб в АПЛ по голам среди игроков не старше 21 года

За время работы Микеля Артеты в «Арсенале» с 2019 года 36 голов команды в АПЛ забили игроки не старше 21 года. Это лучший показатель в лиге, ни в одной другой команде молодые игроки не забивали так много, сообщает в «Твиттере» официальный аккаунт АПЛ.
1 января «Арсенал» дома уступил «Манчестер Сити» со счётом 1:2, гости вырвали победу в добавленное время.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Арсенал» (35) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Челси» (42) и «Ливерпуль» (41). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
Ближайший матч «Арсенал» проведёт 6 января, команда встретится с «Ливерпулем» в первом матче полуфинала Кубка Лиги.
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