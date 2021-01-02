Футболист «Монако» трогательно прокомментировал увольнение Ковача с поста главного тренера

21-летний французский полузащитник «Монако» Софьян Диоп поблагодарил за работу экс-наставника монегасков Нико Ковача, об увольнении которого было объявлено вчера, 1 января.

«С вами я многому научился и повзрослел, вы открыли мне путь к высшему уровню. Спасибо тебе, тренер», — гласит публикация Диопа в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Диоп принял участие в 28 матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 5 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн.

50-летний Ковач возглавил французскую команду летом 2020 года. Под руководством хорвата «Монако» провёл 74 матча, из которых выиграл 43, 16 проиграл и 15 сыграл вничью. Ранее сообщалось, что причиной увольнения Ковача может стать ухудшение его отношений с футболистами французской команды. Новым главным тренером «Монако» может стать бельгиец Филипп Клеман.



В чемпионате страны «Монако» идёт на шестом месте турнирной таблицы с 29 очками в 19 турах.