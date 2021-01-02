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Капризов побил рекорд «Миннесоты», у Головина сменился главный тренер. Главное к утру

Капризов побил рекорд «Миннесоты», у Головина сменился главный тренер. Главное к утру
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Кирилл Капризов вновь переписывает клубную историю «Миннесоты», Даниил Медведев неожиданно оступился в стартовой игре на турнире в Австралии, а у Александра Головина сменился главный тренер в «Монако». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Медведев проиграл Умберу на ATP Cup: Франция сравняла счёт в матче с Россией.
  2. Капризов побил рекорд «Миннесоты». Он быстрее всех покорил отметку в 40 голов.
  3. «Монако» объявил об увольнении Ковача.
  4. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче «Зимней классики». У россиян – 7 очков.
  5. Быков призвал больше общаться с молодыми хоккеистами после инцидента в аэропорту Канады.
  6. Эрлинг Холанд рассказал болельщикам, где продолжит карьеру.
  7. Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски».
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