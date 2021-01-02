Капризов побил рекорд «Миннесоты», у Головина сменился главный тренер. Главное к утру
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Кирилл Капризов вновь переписывает клубную историю «Миннесоты», Даниил Медведев неожиданно оступился в стартовой игре на турнире в Австралии, а у Александра Головина сменился главный тренер в «Монако». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Медведев проиграл Умберу на ATP Cup: Франция сравняла счёт в матче с Россией.
- Капризов побил рекорд «Миннесоты». Он быстрее всех покорил отметку в 40 голов.
- «Монако» объявил об увольнении Ковача.
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