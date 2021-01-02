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Кьеллини — третий игрок «Ювентуса» с коронавирусом. В декабре он прошёл третью вакцинацию

Кьеллини — третий игрок «Ювентуса» с коронавирусом. В декабре он прошёл третью вакцинацию
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У 37-летнего защитника туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выявлено заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Игрок уже соблюдает установленные правила и был помещён на изоляцию в соответствии с действующим протоколом здравоохранения. Примечательно, что в декабре стало известно, что Кьеллини получил третью дозу вакцины.

За последние дни он стал уже третьим футболистом «Ювентуса» с положительным тестом на коронавирус. Ранее заболевание было выявлено у 25-летнего бразильского хавбека Артура и 31-летнего вратаря Карло Пинсольо. Уже в следующие выходные туринцам предстоит игра с «Наполи» в чемпионате Италии.

Матч между «Ювентусом» и «Наполи» в 20-м туре чемпионата Италии запланирован на 6 января в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус», начало матча – в 22:45 мск.

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