Нойер и ещё три игрока «Баварии» заразились коронавирусом

«Бавария» на официальном сайте объявила о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе.



Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у голкипера Мануэля Нойера, нападающего Кингсли Комана, полузащитника Корентина Толиссо и защитника Омара Ричардса. Также коронавирусом заразился помощник главного тренера «Баварии» Дино Топпмёллер.



Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят дортмундская «Боруссия» (34) и «Фрайбург» (29). В следующем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча состоится 7 января. Действующий чемпион Германии — «Бавария».