Оздоев — Азмуну: с днём рождения, колхоз

Вчера, 1 января, был день рождения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Иранскому форварду исполнилось 27 лет.



В комментариях под постом «Зенита» в социальных сетях полузащитник санкт-петербургского клуба Магомед Оздоев поздравил партнёра по команде.



«С днём рождения, колхоз», — написал Оздоев в «Твиттере».



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года. Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Лион». Французский клуб хочет завершить трансфер как можно скорее.

Новость по теме Во Франции сообщают, что «Лион» хочет подписать Азмуна как можно скорее