Оздоев — Азмуну: с днём рождения, колхоз
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Вчера, 1 января, был день рождения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Иранскому форварду исполнилось 27 лет.
В комментариях под постом «Зенита» в социальных сетях полузащитник санкт-петербургского клуба Магомед Оздоев поздравил партнёра по команде.
«С днём рождения, колхоз», — написал Оздоев в «Твиттере».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года. Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Лион». Французский клуб хочет завершить трансфер как можно скорее.
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