Мануэль Нойер рассказал, как переносит коронавирус

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о том, как переносит коронавирус.



«Привет, ребята. Желаю всем счастливого и здорового нового 2022 года! Надеюсь, у вас всё хорошо, и всё, что вы желаете, сбудется. Следующие несколько дней я проведу на карантине, потому что у меня положительный результат теста на коронавирус. Спасибо за все добрые пожелания! Я в порядке. У меня лишь лёгкие симптомы. Берегите себя и будьте здоровы!» — написал Нойер на своей странице в «Инстаграме».



Ранее стало известно, что, помимо Нойера, коронавирусом в «Баварии» заразились нападающий Кингсли Коман, полузащитник Корентин Толиссо, защитник Омар Ричардс и ассистент главного тренера Дино Топпмёллер.

Мюнхенская «Бавария» в 17 матчах набрала 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.