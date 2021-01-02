Д'Амброзио: в «Интере» имя на футболке не имеет значения, эмблема на груди — имеет

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио отметил, что интересы миланского клуба важнее интересов отдельно взятого игрока команды.



«Кто бы ни пришёл в «Интер», он должен знать, что существуют правила, применимые ко всем. Имя на обратной стороне футболки не имеет значения. Эмблема на груди — имеет», — приводит слова Д'Амброзио журналист Сиявуш Валлахи на своей странице в «Твиттере».



Напомним, ранее нападающий «Челси» Ромелу Лукаку признался, что остался бы в «Интере», если бы клуб предложил ему новый контракт. Также форвард отметил, что недоволен своей нынешней ролью на поле.

28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.