Источник: «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о трансфере Смолова

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов продолжит карьеру в «Динамо», сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, стороны согласовали условия перехода 31-летнего форварда. «Динамо» осталось договориться с футболистом о личном контракте. Отмечается, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму. Действующее соглашение форварда с железнодорожниками рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет € 3,1 млн, в то время как лидеры «Динамо» получают в разы меньше.
31-летний Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов. «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.
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