18-летний хавбек «Далласа» прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Аугсбурге»

Нападающий «Далласа» Рикардо Пепи близок к переходу в «Аугсбург», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, сегодня, 2 января, 18-летний американский форвард прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского осмотра в немецком клубе. В случае успешного прохождения медицинских тестов Пепи заключит с «Аугсбургом» контракт, рассчитанный на пять лет. Переход Пепи обойдётся немецкому клубу в € 20 млн.



Напомним, Пепи выступает за основную команду «Далласа» с 2019 года. В сезоне 2021 года футболист принял участие в 31 матче регулярного чемпионата МЛС, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. С прошлого года Пепи вызывается в национальную команду США.