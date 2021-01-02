«Хетафе» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
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Сегодня, 2 января, состоится матч «Хетафе» — «Реал». Встреча 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Марио Мелеро. Ему будут помогать ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.
Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Хетафе» за 18 матчей набрал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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