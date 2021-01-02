«Брентфорд» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 2 января, состоится матч «Брентфорд» — «Астон Вилла». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Астон Вилла».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Марк Скоулз и Скотт Леджер. Резервный рефери – Даррен Ингланд.



«Астон Вилла» набрала 22 очка в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.



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