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«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 2 января, состоится матч «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джон Брукс. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Джонатан Мосс.

«Брайтон» набрал 24 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (19) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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