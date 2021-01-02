«Краснодар» готов заплатить за трансфер защитника «Атлетико Минейро» € 8 млн

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может продолжить карьеру в России, сообщает itatiaia.com.br.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Краснодар». «Быки» готовы заплатить за трансфер Алонсо € 8 млн. Действующий контракт защитника с «Атлетико Минейро» рассчитан до лета 2021 года.



Напомним, Алонсо выступает за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс». В сезоне 2021 года Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 гол. С 2013 года он вызывается в сборную Парагвая. В составе национальной команды защитник провёл 44 матча и отметился 2 забитыми мячами.