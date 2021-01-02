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«Эвертон» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт, Коулман, Годфри, Кенни, Грей, Аллан, Дукуре, Гордон, Калверт-Льюин.

Запасные: Бегович. Динь, Гбамин, Оньянго, Гомеш, Доббин, Айуоби, Рондон, Симмс.

«Брайтон»: Санчес, Кукурелья, Бёрн, Уэбстер, Велтман, Лаллана, Буссума, Мвепу, Мак Аллистер, Троссард, Мопе.

Запасные: Стил, Даффи, Лампти, Гросс, Марч, Модер, Ричардс, Альсате, Уэлбек.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Джон Брукс. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Джонатан Мосс.

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