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Юрий Сёмин опубликовал фотографию с тигром

Юрий Сёмин опубликовал фотографию с тигром
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился новой фотографией в соцсетях. Специалист сфотографировался с символом 2022 года — тигром.

«Всех с годом Тигра!» — написал Сёмин на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».

Напомним, 21 октября 2021 года бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020. Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (0:1).

Сёмин возглавлял «Локомотив» несколько раз: с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионами России.

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