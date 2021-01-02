Юрий Сёмин опубликовал фотографию с тигром

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился новой фотографией в соцсетях. Специалист сфотографировался с символом 2022 года — тигром.



«Всех с годом Тигра!» — написал Сёмин на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Юрия Сёмина в «Инстаграме».



Напомним, 21 октября 2021 года бывшему тренеру московского «Локомотива» Юрию Сёмину и его помощнику Юрию Батуренко вручили серебряные медали чемпионата России сезона-2019/2020. Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» (0:1).



Сёмин возглавлял «Локомотив» несколько раз: с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники трижды становились чемпионами России.