«Хетафе» — «Реал»: хозяева вышли вперёд

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе проходит матч 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Реал».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий хозяев Энес Унал.



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Марио Мелеро. Ему помогают ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Реал».



Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Хетафе» за 18 матчей набрал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».