«Лидс» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 21-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли».



«Лидс»: Меслье, Льоренте, Кох, Эйлинг, Фирпо, Даллас, Форшоу, Харрисон, Клих, Рафинья, Робертс.



Запасные: Клессон, Ельде, Мур, Бейт, Дженкинс, Джелхардт, Гринвуд, Джеймс, Саммервилл.



«Бёрнли»: Хеннесси, Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон, Гудмундссон, Корк, Вествуд, Леннон, Макнил, Вуд.



Запасные: Норрис, Бардсли, Коллинз, Лонг, Питерс, Стивенс, Корне, Родригес, Выдра.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майкл Солсбери.

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