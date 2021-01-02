«Брентфорд» и «Астон Вилла» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы «Брентфорда» и «Астон Виллы» на матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Астон Вилла».



«Брентфорд»: Фернандес, Сёренсен, Янссон, Пиннок, Расмуссен, Канос, Йенсен, Нёргор, Ониика, Тони, Висса.



Запасные: Кокс, Стевенс, Томпсон, Аер, Баптист, Бидструп, Янельт, Форсс, Годдос.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Хос, Конса, Кэш, Рэмси, Луис, Макгинн, Буэндия, Ингс, Траоре.



Запасные: Стир, Фини, Чуквуэмека, Эль-Гази, Хассан, Айрогбунам, Филоген-Бидас, Сансон, Арчер.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Марк Скоулз и Скотт Леджер. Резервный рефери – Даррен Ингланд.

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