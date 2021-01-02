Два привитых футболиста «Ромы» заразились коронавирусом

Два футболиста «Ромы» заразились коронавирусной инфекцией. Имена заражённых игроков не сообщаются, однако отмечается, что оба они были привиты от коронавируса.



«Клуб может подтвердить, что в результате последнего тестирования у двух футболистов основного состава был выявлен коронавирус. Соответствующие органы здравоохранения были немедленно проинформированы. Футболисты, которые были вакцинированы, чувствуют себя хорошо. Они отправлены на самоизоляцию», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Ромы».

«Рома» в 19 матчах набрала 32 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков.