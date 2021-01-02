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«Локомотиву» никто не нужен». Смородская — о возможном переходе Смолова в «Динамо»

«Локомотиву» никто не нужен». Смородская — о возможном переходе Смолова в «Динамо»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Фёдора Смолова в «Динамо».

«Могу представить Смолова в «Динамо». Во-первых, он ещё не сказал своего последнего слова. Во-вторых, Феде хочется стабильности. «Локомотив» очень сильно лихорадит. Смолов хорошо себя показывал с Николичем: входил в лидеры бомбардировки чужих ворот. «Динамо» для Феди — это неплохой вариант. Плохо только «Локомотиву»: клуб никого не жалеет, никто им не нужен», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов. «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. «Локомотив» (28) — на 6-м месте.

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Источник: «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о трансфере Смолова
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