Игрок «Зенита-2»: если идёшь в жесткий стык с Ракицким, будь готов, что и обратно прилетит

Защитник «Зенита-2» Александр Сандрачук рассказал о тренировках с главной командой.

«Если ты идёшь в жёсткий стык с Ярославом [Ракицким], то будь готов, что и в обратную сторону тоже будет такой же. Всё время нужно быть готовым. Это 100% мне помогло. Иногда, когда ты ничего не ждёшь и потерял концентрацию, тебя могут сильно смять, и ты потеряешь мяч. Потом будет стыдно смотреть партнёрам в глаза, что так легко дал себя обыграть и подвинуть.



Бразильцы вообще не задумываются над тем, как работать с мячом. Видимо, у них это в крови. На то, с каким спокойствием и грацией они выполняют все действия с мячом, остаётся только смотреть и удивляться. Даже те, кто делают те же самые элементы профессионально и точно, не могут сравниться с грацией бразильцев», — цитирует Сандрачука сайт сине-бело-голубых.