Мерсон: если «Манчестер Юнайтед» попадёт в топ-4, это будет отличный сезон для них

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.



«Непонятно, чего ожидать от «Манчестер Юнайтед». Им так повезло в матче с «Норвич Сити», и они не были близки к победе над «Ньюкасл Юнайтед» на выезде, так что матч с «Вулверхэмптоном» будет тяжёлым.



Я не думаю, что они попадут в топ-4 по итогам сезона. «Манчестер Юнайтед» сильно отстал. Если им удастся занять четвёртое место, это будет отличный сезон для «МЮ», — цитирует Мерсона Daily Mail.



После 18 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» заработали 31 очко.

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»:

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