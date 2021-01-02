Мерсон: если «Манчестер Юнайтед» попадёт в топ-4, это будет отличный сезон для них

Экс-нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
«Непонятно, чего ожидать от «Манчестер Юнайтед». Им так повезло в матче с «Норвич Сити», и они не были близки к победе над «Ньюкасл Юнайтед» на выезде, так что матч с «Вулверхэмптоном» будет тяжёлым.
Я не думаю, что они попадут в топ-4 по итогам сезона. «Манчестер Юнайтед» сильно отстал. Если им удастся занять четвёртое место, это будет отличный сезон для «МЮ», — цитирует Мерсона Daily Mail.
После 18 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» заработали 31 очко.
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»:
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