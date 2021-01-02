Смородская дала совет Смолову после новости о возможном переезде игрока в Америку

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Фёдора Смолова в один из клубов американской лиги МЛС.

«Смолова хотят видеть в Америке? У Феди либо нет языка, либо он очень слабый. Тяжело адаптироваться в команде по всем направлениям: нет нормальной коммуникации, абсолютно другой футбол. Я бы посоветовала Смолову остаться в России», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее о возможном переходе Смолова в МЛС рассказал глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн. Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков и многих других.



Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов.