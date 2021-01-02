Смородская дала совет Смолову после новости о возможном переезде игрока в Америку

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего железнодорожников Фёдора Смолова в один из клубов американской лиги МЛС.
«Смолова хотят видеть в Америке? У Феди либо нет языка, либо он очень слабый. Тяжело адаптироваться в команде по всем направлениям: нет нормальной коммуникации, абсолютно другой футбол. Я бы посоветовала Смолову остаться в России», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее о возможном переходе Смолова в МЛС рассказал глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн. Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков и многих других.
Смолов в 15 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона забил 7 голов.
- 2 января 2022
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:32
-
17:28
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
15:30
-
15:23
-
15:06
-
14:51
-
14:27
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:09
-
13:00
-
12:28
-
12:08
-
11:48
-
11:38
-
11:21
-
11:02
-
10:36