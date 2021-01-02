Рангник: не дам Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о нападающем Эдинсоне Кавани.
«Мы поговорили насчёт Кавани, и он знает, что я точно не отпущу его в январе. Нам нужен Эди. Мне понятно, что он должен остаться.
За последние несколько недель мы провели пару бесед. Вероятно, с ним я говорю чаще всего. Говорил ему с самого первого дня, что для меня он очень важный игрок.
Его профессионализм, отношение к работе – просто удивительны. Я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он знает это и понимает, насколько высоко я его оцениваю, как сильно уважаю его.
Думаю, вы понимаете, что мне не хочется говорить об отдельных игроках публично. От некоторых игроков я знаю, что они хотят уйти. Насчёт Эди мы говорили, он понимает, что я не отпущу его», — цитирует Рангника «твиттер» utdreport.
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