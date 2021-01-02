Червиченко: не думаю, что в Америке Смолову насыпят больше денег, чем в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо».

«Мне кажется, подписать Смолова — грамотный ход для «Динамо». Единственное, смущает то, что у москвичей молодое и агрессивное нападение. Но если Смолова сдвинуть назад — на роль девяточки под нападающими — вполне себе новое место. Кажется, там и будет играть: немножечко добавлять мудрости и опыта в этот молодой коллектив. Сам по себе Смолов хороший игрок… К большому сожалению, слишком поздно взялся за голову: лишь когда перевалило за 30. Надо было чуть раньше.



Разговоры об Америке? Американский чемпионат не такой великий на сегодняшний день. Наверное, лучше канадского, но не так лига хороша, чтобы Смолов не выглядел ярко. Но насколько ему это надо? Если только деньги какие-то заработать… Возможно. Все эти заокеанские вояжи немножко странно выглядят. Не думаю, что в Америке насыпят денег больше, чем в «Динамо». Спокойно поиграет ещё два-три года. Он в «Динамо» начинал, наверное, логично там и закончить. Всё было бы очень красиво», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.