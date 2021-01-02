«Реал» с минимальным счётом уступил «Хетафе» в матче 19-го тура Примеры

Сегодня, 2 января, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Реал». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий хозяев Энес Унал.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Марио Мелеро. Ему помогали ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.
Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Хетафе» за 19 матчей набрал 18 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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