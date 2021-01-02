Червиченко: «Локо» поражает запредельной глупостью, у них со «Спартаком» свой чемпионат

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о ситуации в «Локомотиве».
«Локомотив» поражает запредельной глупостью. Всё время ведут непримиримую войну, хотят что-то доказать. Кажется, что глупее ничего сделать нельзя, но они говорят: «Нет! Мы можем сделать ещё глупее». У них со «Спартаком» свой отдельный чемпионат: они участвуют в том, что нам, бедолагам, ещё неведомо. В какой-то момент мы проснёмся и узнаем, что были соревнования по отдельному виду спорта: кто и что отмочит более чудесатое.
«Динамо» делает хорошо и грамотно, а «Локомотив» с такими трюками может составить компанию «Спартаку» в битве внизу турнирной таблицы. С конца прошлого чемпионата эти клубы разочаровывают в паре», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 2 января 2022
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