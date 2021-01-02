«Брайтон» победил на выезде «Эвертон» в матче 21-го тура АПЛ

Сегодня, 2 января, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Эвертон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Гости одержали победу – 3:2.
На 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер, ему ассистировал Ниль Мопе. На 21-й минуте защитник «чаек» Дэниел Бёрн удвоил преимущество своей команды, голевой пас оформил Энок Мвепу.
Бёрн забивает в ворота «Эвертона»:
На 25-й минуте форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин имел возможность сократить отставание «ирисок» в счёте, но не реализовал 11-метровый. На 53-й минуте нападающий хозяев Энтони Гордон забил, результативную передачу сделал Маркес Аллан.
Калверт-Льюин промахивается с «точки»:
Гордон сокращает отставание «Эвертона» в счёте:
На 71-й минуте Мак Аллистер оформил дубль, голевой пас на счету Мвепу. Через пять минут Гордон забил свой второй гол в матче, результативной передачей отметился Джонджо Кенни.
Мак Аллистер забивает второй гол в игре:
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Джон Брукс. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери – Джонатан Мосс.
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