«Брентфорд» победил дома «Астон Виллу» и обошёл «львов» в таблице АПЛ

Сегодня, 2 января, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 2:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «львов» Дэнни Ингс, ему ассистировал Эмилиано Буэндия.
На 42-й минуте форвард «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт, результативную передачу сделал Мадс Расмуссен. На 83-й минуте сам Расмуссен забил гол.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Марк Скоулз и Скотт Леджер. Резервный рефери – Даррен Ингланд.
«Брентфорд» набрал 23 очка в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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