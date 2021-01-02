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«Брентфорд» победил дома «Астон Виллу» и обошёл «львов» в таблице АПЛ

«Брентфорд» победил дома «Астон Виллу» и обошёл «львов» в таблице АПЛ
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Сегодня, 2 января, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «львов» Дэнни Ингс, ему ассистировал Эмилиано Буэндия.

Гол Ингса:

На 42-й минуте форвард «Брентфорда» Йоан Висса сравнял счёт, результативную передачу сделал Мадс Расмуссен. На 83-й минуте сам Расмуссен забил гол.

Висса забивает ответный мяч:

Победный гол Расмуссена:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Марк Скоулз и Скотт Леджер. Резервный рефери – Даррен Ингланд.

«Брентфорд» набрал 23 очка в 19 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) находится на 13-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Ингс – 16'   1:1 Висса – 42'   2:1 Расмуссен – 83'

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