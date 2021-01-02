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Ди Канио — про интервью Лукаку: в «Челси» рвут на себе волосы, сожалея об этом трансфере

Ди Канио — про интервью Лукаку: в «Челси» рвут на себе волосы, сожалея об этом трансфере
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Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Паоло Ди Канио прокомментировал резонансное интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

«Это интервью демонстрирует слабость спортсмена, который через шесть месяцев сдаётся, возможно, из-за того, что он пришёл в «Челси» с самомнением человека, который не понимает, каков его реальный уровень.

Лукаку перешёл в команду, победившую в Лиге чемпионов, в Премьер-лигу, где играют против таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», где он — лишь одно из многих громких имён. Если ты перешёл в «Челси», думая, что будешь номером один, тебя ждёт неприятное пробуждение!

«Челси» играл гораздо лучше без Лукаку. Он хрупкий игрок. Кажется, что у него есть характер, но, если он так высказывается, это говорит о том, что он очень нежный.

Лукаку забил невероятный автогол. Это было катастрофическое интервью, после которого недовольны абсолютно все, включая и его самого. Как я всегда говорил, он, скорее, большой мокрый кот, нежели пантера. В важных ситуациях он никогда не показывал своего спортивного голода, целеустремлённости.

Думаю, в «Челси» рвут на себе волосы, сожалея об этом трансфере, учитывая то, что этот игрок был им совершенно не нужен», — цитирует Ди Канио Football Italia.

Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

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