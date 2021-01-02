Ди Канио — про интервью Лукаку: в «Челси» рвут на себе волосы, сожалея об этом трансфере

Бывший нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Паоло Ди Канио прокомментировал резонансное интервью форварда «Челси» Ромелу Лукаку.



«Это интервью демонстрирует слабость спортсмена, который через шесть месяцев сдаётся, возможно, из-за того, что он пришёл в «Челси» с самомнением человека, который не понимает, каков его реальный уровень.



Лукаку перешёл в команду, победившую в Лиге чемпионов, в Премьер-лигу, где играют против таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», где он — лишь одно из многих громких имён. Если ты перешёл в «Челси», думая, что будешь номером один, тебя ждёт неприятное пробуждение!



«Челси» играл гораздо лучше без Лукаку. Он хрупкий игрок. Кажется, что у него есть характер, но, если он так высказывается, это говорит о том, что он очень нежный.



Лукаку забил невероятный автогол. Это было катастрофическое интервью, после которого недовольны абсолютно все, включая и его самого. Как я всегда говорил, он, скорее, большой мокрый кот, нежели пантера. В важных ситуациях он никогда не показывал своего спортивного голода, целеустремлённости.



Думаю, в «Челси» рвут на себе волосы, сожалея об этом трансфере, учитывая то, что этот игрок был им совершенно не нужен», — цитирует Ди Канио Football Italia.



Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси».

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Челси» — «Брайтон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.