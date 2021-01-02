«Мальорка» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь со 2 на 3 января мск состоится матч «Мальорка» — «Барселона». Встреча 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Иван Муньос Перес.
«Барселона» набрала 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (20) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.
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