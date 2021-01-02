«Челси» — «Ливерпуль»: Пулишич сравнял счёт в матче

Сегодня, 2 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».
В добавленное к первому тайму время хавбек синих Кристиан Пулишич сравнял счёт встречи, голевую передачу оформил Н'Голо Канте.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Ранее на 9-й минуте отличился нападающий красных Садио Мане. На 26-й минуте гол в ворота «Челси» забил форвард Мохамед Салах, результативный пас сделал Трент Александер-Арнольд.
На 42-й минуте результативный удар по воротам «Ливерпуля» нанёс полузащитник «Челси» Матео Ковачич.
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Энтони Тейлор. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
«Челси» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (41) находится на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 2 января 2022
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:18
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:18
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:32
-
17:28
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:12
-
16:00