Жереми Бога проходит медосмотр для «Аталанты». Контракт подпишут 3 января

Атакующий полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога проходит медицинское обследование для «Аталанты», сообщает Football Italia.

Осмотр проходит в клинике в Милане. Ожидается, что Бога подпишет контракт с новым клубом завтра, 3 января, в день своего рождения. Жереми исполнится 25 лет.

Ранее стало известно, что контракт будет сроком на пять лет. «Аталанта» заплатит за Бога примерно € 22 млн.



В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.



Ранее сообщалось, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.