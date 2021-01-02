Жереми Бога проходит медосмотр для «Аталанты». Контракт подпишут 3 января
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Атакующий полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога проходит медицинское обследование для «Аталанты», сообщает Football Italia.
Осмотр проходит в клинике в Милане. Ожидается, что Бога подпишет контракт с новым клубом завтра, 3 января, в день своего рождения. Жереми исполнится 25 лет.
Ранее стало известно, что контракт будет сроком на пять лет. «Аталанта» заплатит за Бога примерно € 22 млн.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.
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