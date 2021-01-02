Выступавший за «Амкар» украинец поздравил экс-партнёров с праздниками видео с Путиным

Бывший украинский футболист Олег Мищенко, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Амкар», поздравил своих бывших одноклубников по пермскому клубу с новогодними праздниками.

32-летний Мищенко выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором смотрит поздравление президента России Владимира Путина, сообщает «Обозреватель».



Мищенко сопроводил ролик смайлами в виде согнутого бицепса и подписал его «С Новым годом, братья!». Доступ к своему аккаунту Мищенко закрыл, но репост этого видео оказался в свободном доступе.

Бывший игрок молодёжной и юношеской сборных Украины тегнул россиян Брайна Идову, Дмитрия Хомича, Михаила Костюкова, Роланда Гиголаева и Георгия Джикию. Все эти футболисты в 2016 году также играли за «Амкар».