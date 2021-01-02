Анчелотти — о поражении от «Хетафе»: команда и тренер задержались в отпуске

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 19-го тура Примеры с «Хетафе» (0:1).



«Мы пропустили гол из-за Милитао, который обычно очень хорош в обороне. «Реал» задержался в отпуске на день.



Команда не была похожа на ту, что была до Рождества. У нас было меньше концентрации и самоотдачи. Но мы не заслуживали поражения, ничья была бы справедливым результатом.



Я не ищу оправданий. Мы не очень хорошо играли и не заслужили победу. Вчера я сказал игрокам, что мне нравится работа команды на тренировке. Я не критикую сейчас мою команду, нет никакой драмы. Мы по-прежнему лидеры. Возможно, тренер тоже был сегодня в отпуске», — цитирует Анчелотти Sport.es.

Видеообзор матча «Хетафе» — «Реал»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.