«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», уступая 0:2 по ходу встречи

Сегодня, 2 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Ливерпуль». Команды сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте отличился нападающий красных Садио Мане. На 26-й минуте гол в ворота «Челси» забил форвард Мохамед Салах, пас на египтянина сделал Трент Александер-Арнольд.
Салах забивает в ворота «Челси»:
На 42-й минуте результативный удар по воротам «Ливерпуля» нанёс полузащитник «Челси» Матео Ковачич. В добавленное к первому тайму время хавбек синих Кристиан Пулишич сравнял счёт в матче.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.
«Челси» набрал 43 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (42) находится на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.
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