Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й
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Издание Get French Football News опубликовало список топ-100 лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году.
Первое место в списке из ста лучших футболистов французской Лиги 1 занял полузащитник «Ланса» Секо Фофана. На втором месте – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Лукас Пакета из «Лиона».
На четвёртом месте расположился Лионель Месси из «ПСЖ». А вот другой нападающий парижан, Неймар, лишь на 24-й строчке.
Десятка лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году по версии GFFN:
- Секо Фофана («Ланс»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Лукас Пакета («Лион»);
- Лионель Месси («ПСЖ»);
- Бенжамен Андре («Лилль);
- Тежи Саванье («Монпелье»);
- Димитри Пайет («Марсель»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Маркиньос («ПСЖ»);
- Джонатан Дэвид («Лилль»).
Примечательно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции.
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