Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й

Издание Get French Football News опубликовало список топ-100 лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году.

Первое место в списке из ста лучших футболистов французской Лиги 1 занял полузащитник «Ланса» Секо Фофана. На втором месте – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Лукас Пакета из «Лиона».

На четвёртом месте расположился Лионель Месси из «ПСЖ». А вот другой нападающий парижан, Неймар, лишь на 24-й строчке.

Десятка лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году по версии GFFN:

Секо Фофана («Ланс»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Лукас Пакета («Лион»); Лионель Месси («ПСЖ»); Бенжамен Андре («Лилль); Тежи Саванье («Монпелье»); Димитри Пайет («Марсель»); Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»); Маркиньос («ПСЖ»); Джонатан Дэвид («Лилль»).

Примечательно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции.