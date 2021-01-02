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Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й

Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции от GFFN. Месси — 4-й, Неймар — 24-й
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Издание Get French Football News опубликовало список топ-100 лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году.

Первое место в списке из ста лучших футболистов французской Лиги 1 занял полузащитник «Ланса» Секо Фофана. На втором месте – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров Лукас Пакета из «Лиона».

На четвёртом месте расположился Лионель Месси из «ПСЖ». А вот другой нападающий парижан, Неймар, лишь на 24-й строчке.

Десятка лучших футболистов чемпионата Франции в 2021 году по версии GFFN:

  1. Секо Фофана («Ланс»);
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  3. Лукас Пакета («Лион»);
  4. Лионель Месси («ПСЖ»);
  5. Бенжамен Андре («Лилль);
  6. Тежи Саванье («Монпелье»);
  7. Димитри Пайет («Марсель»);
  8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
  9. Маркиньос («ПСЖ»);
  10. Джонатан Дэвид («Лилль»).

Примечательно, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошёл в топ-100 игроков чемпионата Франции.

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