Почеттино: мы живём с коронавирусом уже 2 года, но до сих пор не знаем, как он передаётся

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу коронавирусной инфекции.
«Мы пытаемся принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, связанных с COVID-19. Мы живём с этим вирусом в течение двух лет, но до сих пор не знаем, как всё происходит, как он передаётся. Мы должны быть максимально осторожными. Необходимо принимать все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.
Здоровье — это то, чего я желаю всем. Вы можете пожелать нам победы, завоевания титулов. Мы знаем, что, когда ты в «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать, тебе нужны результаты. Но есть вещи поважнее футбола. Мы знаем, чего должны добиться, но самое главное — жить полноценной жизнью и прежде всего быть здоровыми», — приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».
- 2 января 2022
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