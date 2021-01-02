Почеттино: мы живём с коронавирусом уже 2 года, но до сих пор не знаем, как он передаётся

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу коронавирусной инфекции.

«Мы пытаемся принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, связанных с COVID-19. Мы живём с этим вирусом в течение двух лет, но до сих пор не знаем, как всё происходит, как он передаётся. Мы должны быть максимально осторожными. Необходимо принимать все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.

Здоровье — это то, чего я желаю всем. Вы можете пожелать нам победы, завоевания титулов. Мы знаем, что, когда ты в «Пари Сен-Жермен», ты должен побеждать, тебе нужны результаты. Но есть вещи поважнее футбола. Мы знаем, чего должны добиться, но самое главное — жить полноценной жизнью и прежде всего быть здоровыми», — приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».