Почеттино: идея «ПСЖ» в том, чтобы найти баланс между молодёжью и опытными игроками

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал об интеграции в основной состав парижан молодых игроков.

«Небольшая зимняя пауза? Для игроков и для персонала было важно сделать перерыв, по-настоящему огородить себя от футбола, провести время с семьёй, это важно в наше время. Мы подзарядили батареи и с нетерпением ждём возможности встретить вызовы, которые ждут нас впереди.

Наша идея заключается в том, что необходимо найти баланс между молодёжью и опытными игроками. Они должны делиться и передавать свои знания на поле и за его пределами. Они должны помогать подрастающему поколению. Но молодые ребята также должны проявлять себя и показывать, что могут играть за первую команду. Мы стараемся интегрировать их как можно лучше, чтобы они реализовали свой потенциал», — приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».