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«Мальорка» — «Барселона»: Люк де Йонг вывел каталонцев вперёд

«Мальорка» — «Барселона»: Люк де Йонг вывел каталонцев вперёд
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В ночь со 2 на 3 января мск на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 19-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимает «Барселону».

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте отличился нападающий каталонцев Люк де Йонг, ему ассистировал Оскар Мингеса.

Гол де Йонга:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему помогают ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери – Иван Муньос Перес.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона».

«Барселона» набрала 28 очков в 18 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Мальорка» (20) находится на 15-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 46 очков после 20 туров.

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